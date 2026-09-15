رئيس البرلمان العربي يعزي في وفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية أثناء أداء مهمة تدريبية

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، أثناء أداء مهمة تدريبية.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب الأليم، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.