سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الداخلية العرب

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد الإمارات المشارك باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وانطلقت، اليوم، بالعاصمة التونسية، الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعلى جدول أعمالها قائمة من المواضيع الهامة، تتصدرها الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني.

وكتب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على "تويتر": "أشكر فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر موصول لجهود جميع المعنيين بإنجاح الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الشقيقة، حيث كان اجتماعاً مثمراً وإيجابيا لتطوير آفاق التعاون المشترك من أجل مجتمعات عربية أكثر أمناً واستقراراً".