بايدن: قد أكون فتى أبيض لكنني لست غبياً

خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض للاحتفال بإرث الأميركيين السود، أمس الاثنين، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بمساهمة الأميركيين من أصل إفريقي في بناء البلد وأكد أن "تاريخ السود مهم".

ووفقاً للصحف الأميركية، قال بايدن مخاطباً مجموعة كبيرة من أعضاء الكونغرس السود والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة البارزة، الذين حضروا الاحتفال بـ"شهر تاريخ السود"، وهو حدث ينظمه رؤساء الولايات المتحدة سنويا منذ عقود: "التاريخ مهم، وتاريخ السود مهم".

ولفت بايدن إلى حضور جميع رؤساء ما يسمى "التسعة الإلهية" the Divine Nine، أي "جامعات وكليات السود التاريخية"، وهي مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، تأسست قبل عام 1964 بهدف توفير التعليم للأميركيين الأفارقة.

وشدد بايدن على أن إدارته هي الأولى في التاريخ التي تستضيف جميع الرؤساء التسعة لـ"التسعة الإلهية" في حدث واحد، مضيفاً أنه أنشأ مكتباً دائماً "للتسعة الإلهية" في البيت الأبيض.

وقال: "بالمناسبة، قد أكون فتى أبيض، لكنني لست غبياً. أنا أعرف أين القوة. تعتقدون أنني أمزح، لكنني علمت منذ وقت طويل بالتسعة الإلهية" وسط ضحك الجمهور.

وأشار بايدن إلى أن إدارته هي "الأكثر تنوعا في التاريخ" واستعرض جهودها لتحسين أوضاع الأميركيين السود.

وقال بايدن إن الأميركيين 'لا يمكنهم فقط اختيار تعلم ما نريد أن نعرفه، ولكنهم بحاجة إلى معرفة كل شيء، الخير والشر والحقيقة، ومن نحن كأمة"، مضيفا أن "هذا هو ما تفعله أمم عظمى".

تأتي تصريحات بايدن هذه في الوقت الذي يدفع فيه بعض الجمهوريين المحافظين، وأبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، من أجل إحداث تغييرات في الطريقة التي يدرس بها تاريخ السود في المدارس الأميركية.