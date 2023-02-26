58 قتيلا بينهم أطفال جراء تحطم قارب مهاجرين جنوب إيطاليا

قالت السلطات إن 58 شخصا، منهم أطفال، لقوا حتفهم بعدما اصطدم قارب خشبي يقل مهاجرين بصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وتحطم القارب، الذي أبحر من تركيا قبل عدة أيام وعلى متنه مهاجرون من أفغانستان وإيران وعدد من الدول الأخرى، في أجواء عاصفة قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وقالت مانويلا كورا المسؤولة بحكومة المنطقة لرويترز إن الحصيلة غير النهائية للقتلى بلغت 58. وأضافت إن 81 شخصا نجوا، ونُقل 20 إلى المستشفى أحدهم في العناية المركزة.

وقالت شرطة جمارك جوارديا دي فينانسا إن أحد الناجين اعتُقل بتهم تهريب المهاجرين.

وقال أنطونيو تشيرازو رئيس بلدية كوترو إن من بين القتلى نساء وأطفال. ولم تتوفر بعد الأرقام الدقيقة لعدد الأطفال الذين ماتوا.