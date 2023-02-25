57 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل إلى 57 قتيلاً، وفق ما أظهرته الأرقام الرسمية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة ساو سيباستياو العدد الأكبر من الوفيات، إذ سجلت 56 حالة وفاة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان، إن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين. مشيرة إلى أن أكثر من أربعة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.