تركيا: زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية قونية

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا عصر اليوم الجمعة، سجّل مركزه في منطقة أراغلي على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

وقالت صحيفة " يني شفق "، أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، قالت، في بيان لها، إن الزلزال وقع الساعة 17.01 (14.01 غرينتش).

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، في الوقت الذي أعلنت ولاية قونية في تغريدة لها، أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

كما ذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.