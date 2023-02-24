الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار حظي بغالبية واسعة، أمس الخميس، بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب.

ومن إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبعة دول بينها روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.