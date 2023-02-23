جونسون يرشح نفسه لقيادة حلف "الناتو"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنه "مؤهل لمنصب الأمين العام لحلف الناتو"، مشيرا إلى هذا منصب "جيد جدا وهام".

وقال رداً على سؤال الصحفيين الأوكرانيين حول تصوراته لقيادة حلف الناتو: "فكرة ممتازة. يجب أن أعلن أن هناك مثل هذه الفكرة.. أعتبر نفسي مرشحا الآن الحلف أقوى من أي وقت مضى".

وتابع: "لا أرى وجود أي عدم توافق في مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو بصفة العضوية الكاملة".

كما شدّد على أن "عضوية أوكرانيا في الحلف هي إمكانية يجب أن تحدث".