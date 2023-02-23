البرلمان العربي يرحب بإدانة مجلس الأمن للاستيطان

رحّب البرلمان العربي، بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الذي دان الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض حل الدولتين على نحو خطر، وطالبها بالتوقف عنها، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية.

وقال البرلمان العربي، في بيان صحافي، أمس، إن «البيان يعكس الإجماع الدولي الرافض للتصعيد والسياسات الخطرة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة، من شرعنة الاستيطان، وتصعيد في المواجهات والاقتحامات، وحرب تصعيد المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، والأماكن المقدسة، والتي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين، ومزيد من التوتر والعنف في المنطقة».

ووجه البرلمان العربي الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص المجموعة العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت كل الدعم والمساندة حتى تم اعتماد البيان.