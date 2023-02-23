مجلس النواب الروسي يقر تعليق معاهدة نيو ستارت

أقر مجلس النواب الروسي، أمس، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت، وألقى مسؤولون روس بالمسؤولية على الولايات المتحدة والغرب، للتسبب في انهيار آخر معاهدة نووية باقية بين واشنطن وموسكو.

وأعلن بوتين قراره في خطاب ألقاه الثلاثاء، في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بالاستمرار في دعم أوكرانيا، والوقوف بجانبها مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب الروسية، التي تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة».

وفي تصويت خلال جلسة صباح أمس، أقر الدوما، وهو مجلس النواب، قرار تعليق المشاركة في المعاهدة.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الخطوة هي رد «تأخر كثيراً» على ما وصفه بأنه إعلان حرب عملي على روسيا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف مدفيديف على «تليغرام»: «هذا القرار فُرض علينا بسبب الحرب المعلنة من الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي على بلادنا. سيكون له أصداء مدوية على العالم بصفة عامة، وعلى الولايات المتحدة بصفة خاصة».

كما دعا مدفيديف إلى إدراج الترسانة النووية لكل من بريطانيا وفرنسا في أي اتفاقات مستقبلية للحد من انتشار الأسلحة بين روسيا والغرب.

وقبل التصويت، حمّل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة مسؤولية تداعي المعاهدة أيضاً.

وقال في بيان «بالتوقف عن الامتثال لالتزاماتها، ورفضها مقترحات بلادنا بشأن قضايا الأمن العالمي، دمرت الولايات المتحدة بنية الاستقرار الدولي».

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن كان «خطأ جسيماً»، حسب ما ذكر تقرير صادر عن البيت الأبيض.