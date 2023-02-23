فاروق الباز: مصر لن تتأثر بزلزال تركيا وسورية وتوابعه

قال العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، إن شبه الجزيرة العربية بأكملها تنتهي في شمال سورية وهي عبارة عن كتلة واحدة وتبتعد شرقًا أي تضغط على إيران، وخلال هذا الابتعاد يحدث لفة صغيرة وهي مركز الحركة شمال سورية وجنوب تركيا.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" الأربعاء، أن الزلزال نشأ نتيجة حركة شبه الجزيرة العربية للشرق، مشيراً إلى أن مصر لن تتأثر به او بتوابعه لأن شبه الجزيرة العربية موجودة فوق قطعة من قطع القشرة الأرضية وإفريقيا موجودة على كتلة مختلفة تمامًا، والفرق بينهما منتصف البحر الأحمر، وعندما تتحرك شبه الجزيرة العربية لا تتأثر بها مصر”.

وأشار العالم المصري الكبير، إلى أن هذه الحركة كانت صغيرة وركزت على نقطة اتصال شبه الجزيرة العربية مع كتلة تركيا ولا يعتقد أن هذا سيؤثر على فلسطين وغزة والبحر المتوسط، ولكنها كانت نقطة صغيرة شمال غرب شبه الجزيرة العربية.