المتظاهرون الفرنسيون يشعرون بالتجاهل بشأن المعاشات التقاعدية

إنه يوم بارد في فترة ما بعد الظهيرة من شهر فبراير، فوق درجة التجمد بقليل. ولكنه أول يوم مشمس منذ أسابيع، وهناك طاقة ملموسة خارج أوبرا باريس، حيث تجمع الآلاف احتجاجاً على الإصلاح الذي اقترحته الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64. ويقف رافائيل ألبرتو في دائرة مع زملائه، ضمن عمال وموظفين يحملون لافتات نقابية.

ويقول ألبرتو «اليوم، تقول الحكومة إن سن التقاعد سيكون 64، وغداً، قد يقولون إنه 67». ويضيف المُدرس في ثانوية بمنطقة مونتروي القريبة، «متى ستتوقف (الحكومة) عن هذا؟»

وألبرتو، مثل العديد من المتظاهرين أمام مبنى الأوبرا، يقول إن ظروف العمل تدهورت في السنوات الأخيرة، ويخشى أنه لن يكون بصحة جيدة بما يكفي للاستمتاع بتقاعده بحلول ذلك الوقت. ويقول «نحن من آخر البلدان التي لديها هذا النظام، حيث ندفع مقابل تقاعد آبائنا ثم يدفع لنا الشباب»، متابعاً «إنه نظام تضامن حقيقي».

ويناضل ألبرتو، مثل معظم المحتجين الفرنسيين، من أجل إنقاذ نظام تقاعد «مقدس»، ولكن مع مناقشة مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الحكومي في الجمعية الوطنية، هذا الشهر، هناك هوة متزايدة بين الجمهور والحكومة حول أفضل السبل للقيام بذلك.

وقالت الحكومة إنه ما لم يعمل الفرنسيون لفترة أطول، فإن الصندوق لن يكون كافياً، ومن دون إصلاح لن يكون نظام المعاشات التقاعدية قادراً على دفع المستحقات للأجيال القادمة، وعلى الرغم من أن المتظاهرين يقولون إن هذا هو بالضبط همهم الرئيس، إلا أنهم لا يعتقدون أن العمل في سن متأخرة هو الجواب الصحيح.

وقبل شهر من طرح مشروع القانون للتصويت النهائي، تبقى أسئلة كبيرة حول كيفية سد الفجوة: كيف يمكن للحكومة أن تضخ حياة جديدة في النظام المتعثر دون استعداء شريحة كبيرة من الجمهور الفرنسي؟ وهل حان الوقت لكي يعيد الفرنسيون التفكير في نهجهم في العمل؟

آمال كبيرة

وتقول عالمة الاجتماع في معهد البحوث متعددة التخصصات في جامعة باريس، دومينيك ميدا، «ما يريده الفرنسيون هو أن يتم الاستماع إليهم، وأن تعالج الحكومة مشكلاتهم»، وترى ميدا أن إحدى المشكلات الكبيرة هي ظروف العمل، موضحة «الفرنسيون لديهم آمال كبيرة في العمل لكنهم ببساطة يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب ذلك؛ لذا فإن هذا الإصلاح يبدو كأنه استفزاز».

وضعت فرنسا لأول مرة نظاماً للتقاعد في عام 1930، ما يضمن معاشاً كاملاً لأولئك الذين اشتركوا في النظام لمدة 30 عاماً، ومع مرور العقود، مرّ النظام التقاعدي بالعديد من المشكلات، ولكن بحلول أوائل التسعينات، كان في ورطة مالية.

وفي عام 1993، أطلقت الحكومة ما أصبح أول إصلاحات لا حصر لها، ومنذ ذلك الحين، عملت على تغيير الحد الأدنى للسن أو باستخدام نظام النقاط على أساس سنوات العمل، ولكن نظام التقاعد أصبح محورياً للمواطنين الفرنسيين وصورة مجتمعهم.

ويقول عالم الاجتماع الفرنسي، ميشيل ويفيوركا «جاءت السنوات الذهبية لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الجمهورية الفرنسية والمجتمع يعملان بشكل جيد نسبياً»، متابعاً «لكن الآن، كل شيء، من المستشفيات إلى المدارس، يتدهور ويريد الناس الدفاع عن الأشياء التي تم الحصول عليها خلال تلك الأوقات، مثل نظام التقاعد».

حاجة ملحة

مع تزايد ارتباط الفرنسيين بوسائل الحماية الاجتماعية الخاصة بهم، كان هناك توقع بأن النظام يعمل بشكل جيد. ولكن على الرغم من أن 30 مليون شخص يدفعون مساهمات اجتماعية لمعاشات 16 مليون متقاعد، فإن هذا يغطي 79% فقط، من مستحقات المتقاعدين الحكوميين اليوم، وقالت الحكومة إنه بسبب ارتفاع متوسط العمر المتوقع والنسبة النهائية بين من يدفعون الاشتراكات والمتقاعدين، سيصل العجز إلى 1.8 مليار يورو هذا العام، و43.9 مليار يورو في عام 2050، إذا لم يتم إصلاح النظام. ووفقاً لبحث أجراه مجلس توجيه التقاعد، وهو مجموعة استشارية مستقلة، فإن هذه الحسابات لا تأخذ في الاعتبار أشياء مثل التضخم وارتفاع الرواتب في المستقبل. ويقولون إن توقعاً أكثر دقة، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي، يضع العجز في عام 2050 بثمانية أضعاف ما هو عليه اليوم، ومع ذلك، ليس هناك شك في أن النظام في مأزق.

وقالت النائبة عن مدينة باريس وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية، أستريد بانوسيان، التي تنتمي إلى حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون «هناك عجز والحاجة ملحة لإصلاح هذا النظام اليوم»، وأوضحت متحدثة إلى رابطة الصحافة الأنجلو أميركية في باريس «نعتقد أنه إصلاح متوازن ونهدف إلى تحقيق توازن أفضل بحلول عام 2030».

تدهور مستمر

يقول المراقبون إن جزءاً مما يحدث في فرنسا يرجع إلى التدهور المستمر في ظروف العمل وزيادة عدم المساواة في العمل، ويوجد في فرنسا أحد أعلى مستويات الحوادث في العمل في أوروبا، وواحد من أدنى ظروف العمل المبلغ عنها ذاتياً، وفقاً لمسح أجرته شركة «يورو فواند»، في عام 2021، ويستغرق المرء ستة أجيال ليخرج من دائرة الفقر في هذا البلد.

لذلك، عندما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، العام الماضي، إن الفرنسيين يعملون لساعات أقل من نظرائهم الأوروبيين، أشعل ذلك نيراناً متجددة بين الكثيرين الذين شعروا أن الحكومة لم تتفهم مصاعبهم بينما أشاروا إلى بعض الكسل المتأصل.

ووفقاً لبحث من عام 2021، عمل الفرنسيون أقل من متوسط 1490 ساعة في السنة، ولكن بعض مراكز الأبحاث الفرنسية اقترحت أن هذه الأرقام لا تتخذ سوى نهج الاقتصاد الكلي ولا تظهر الصورة الكاملة في النهاية، مثل كيفية حساب البلدان لأشياء مثل أيام الإجازة وإجازة الأمومة.

وفي ذلك تقول عالمة الاجتماع في معهد البحوث متعددة التخصصات في جامعة باريس، دومينيك ميدا «في دراسات مختلفة، قال الفرنسيون إن العمل مهم جداً بالنسبة لهم، ليس فقط الراتب ولكن ما يحصلون عليه من ذلك بشكل شخصي»، متابعة «الفرنسيون ليسوا كسالى، فهم فقط لا يشعرون بالتقدير لعملهم».

وتُصنف فرنسا باستمرار بين أكثر البلدان إنتاجية في العالم، وفي بعض الفئات - مثل العمل بدوام جزئي - يقضي الفرنسيون وقتاً أطول من المتوسط الأوروبي.

جدوى الإصلاح

يتساءل البعض عما إذا كان الوضع الذي تواجهه البلاد ملحاً كما تدعي الحكومة؟ وما إذا كانت العمليات الحسابية البسيطة كافية لتعويض الأموال المفقودة؟ ويقول فنسنت فيت، وهو مؤرخ وباحث في السياسة الاجتماعية والصحية، إنه نظراً لأن الأشخاص يعانون مشكلات صحية أكثر، من الناحية الإحصائية، بدءاً من سن 60 عاماً، فإن تأخير سن التقاعد قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية للعمال الذين كانوا سيغادرون سوق العمل، وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على المدخرات التي تهدف الإصلاحات إلى تحقيقها.

ويقول فيت «يجب أن نسأل أنفسنا عن جدوى هذا الإصلاح، بالإضافة إلى تأثيره على النظام الصحي وكُلفته المستقبلية. وسيصل الناس إلى سن التقاعد وهم في حالة صحية سيئة. ونحن بحاجة إلى إصلاح، لكن يجب أن نتساءل عما إذا كانت هناك بدائل أخرى».

متوسط العمر

يشعر العديد من المحتجين الفرنسيين بالقلق ليس فقط بشأن العبء اليومي للعمل لسنوات إضافية، ولكن ما سيعنيه هذا الإصلاح من حيث قدرتهم على التمتع بالتقاعد. وبالفعل، فإن معدلات فرنسا في الطرف الأدنى من الطيف الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بـ«متوسط العمر المتوقع الخالي من الإعاقة» - عدد السنوات التي يعيشها الفرد من دون قيود على النشاط بسبب مشكلات صحية - عند 63.7 سنة، مقارنة بـ74 في السويد و70 في إسبانيا، وفقاً لأبحاث «يورو ستات» لعام 2019.

• %79 فقط، من مستحقات المتقاعدين الحكوميين اليوم يغطيها صندوق المعاشات.



• مع تزايد ارتباط الفرنسيين بوسائل الحماية الاجتماعية الخاصة بهم، كان هناك توقع بأن النظام يعمل بشكل جيد.



• ما يريده الفرنسيون هو أن يتم الاستماع إليهم، وأن تعالج الحكومة مشكلاتهم.