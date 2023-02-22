"المجرم يعود دائماً إلى مسرح الجريمة".. زاخاروفا تعلق على زيارة بايدن لكييف

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر القيام بزيارة "جريئة" إلى كييف فقط بعد أن ضمنت له روسيا سلامته.

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، قالت زاخاروفا: "بايدن لم يجرؤ على الذهاب إلى كييف دون إخطار روسيا، ودون مطالبة الجانب الروسي بالحفاظ على سلامته وأمنه".

وأضافت زاخاروفا، تؤكد زيارة بايدن إلى أوكرانيا بشكل كامل الحقيقة الشائعة المتمثلة في أن "المجرم يعود دائما إلى مسرح الجريمة".

وأشارت إلى أنه، "في 20 فبراير، عشية الذكرى السنوية "للميدان" (الاحتجاجات والاضطرابات الأهلية الذي بدأ في ليلة 21 نوفمبر 2013 في أوكرنيا)، ظهر بايدن في كييف".

وأضافت، من الجيد أن نتذكر أن علماء الطب الشرعي وعلماء النفس يقولون أشياء متشابهة: "المجرم دائما يعود الى مسرح الجريمة".

وأكدت ممثلة الخارجية الروسية، أن غياب موضوع التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني في خطابي الرئيس بايدن في كييف ووارسو، يشير إلى رغبة واشنطن في زيادة التصعيد مع موسكو.

وأشارت الدبلوماسية، إلى أن لقاء بايدن مع نظيره الأوكراني، أظهر "من الذي يحكم أوكرانيا بالفعل".

وقالت: "جدير بالذكر، أن الأميركيين لم يذكروا حتى الرغبة في تسوية سياسية للأزمة، كل هذا يشهد على نية الولايات المتحدة غير المسؤولة والمغامرة لزيادة درجة التصعيد في المواجهة مع روسيا. هذا هو البيت الأبيض الإجرامي".