بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

واصلت دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وواصلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تنسيق الجهود وتسيير المزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة إلى سورية تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

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