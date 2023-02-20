بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا

واصلت دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وواصلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تنسيق الجهود وتسيير المزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة إلى سورية تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

بتوجيهات محمد بن راشد، #دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية

تواصل تنسيق الجهود وتسيير مزيداً من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.@IHC_UAE pic.twitter.com/1qnUHn3n3W — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 20, 2023