بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا
واصلت دبي الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتركيا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وواصلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تنسيق الجهود وتسيير المزيد من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة إلى سورية تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.
بتوجيهات محمد بن راشد، #دبي تواصل الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 20, 2023
تواصل تنسيق الجهود وتسيير مزيداً من رحلات الإغاثة في أحد أكبر عملياتها مع انطلاق رحلة جديدة لسوريا تحمل معها 37 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.@IHC_UAE pic.twitter.com/1qnUHn3n3W
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