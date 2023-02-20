بلينكن: وزير خارجية الصين لم يعتذر بشأن حادث المنطاد

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه «أبلغ نظيره الصيني وانغ يي، أن انتهاك منطاد صيني المجال الجوي الأميركي، لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن وانغ لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما في ميونيخ».

وأضاف بلينكن في مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» أن «الولايات المتحدة لم تبالغ في إسقاطها المنطاد، وأنه ليس هناك شك في أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط، وأن القلق الرئيس للولايات المتحدة، هو احتمال أن تقدم الصين دعماً مالياً للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا».

في المقابل، قال وزير الخارجية الصيني: «إن العلاقات بين البلدين تضرّرت بسبب طريقة تعامل الولايات المتحدة مع حادث المنطاد، وحضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة».