وزير فرنسي: السائقون تحت تأثير الكحول يجب أن يفقدوا رخصهم

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه يريد تعليق تراخيص السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات الأخرى، في أعقاب حادث سيارة مميت في فرنسا تورط فيه ممثل معروف تبين أنه كان متعاطيا للكوكايين.

ونشر دارمانان تغريدة اليوم الأحد قال فيها: "أريد تعليق رخصة الأشخاص الذين يقودون تحت تأثير المخدرات / الكحول لأنهم يشكلون مخاطر محتملة".

وتتمثل الممارسة الفرنسية الحالية في تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات فقط في حالة تكرار الإجرام أو بأمر من المحكمة.

وتسبب حادث وقع مؤخرا فقدت فيه امرأة حامل طفلها ، وأصيب طفل يبلغ من العمر ست سنوات وسائقان بجروح خطيرة في نقاش على مستوى البلاد حول هذا الموضوع.

وأمر الممثل، الذي يتم تحميله المسؤولية عن الاصطدام، بارتداء شارة مراقبة إلكترونية وهو محتجز في وحدة مستشفى تعالج المدمنين أثناء سير التحقيقات.

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش اليوم الأحد: "هدفي هو حماية المرأة الحامل التالية والصبي التالي البالغ من العمر ست سنوات من جميع الحوادث".

وأشار إلى أن 600 شخص يموتون على الطرق الفرنسية كل عام في حوادث مرتبطة بتعاطي المخدرات.