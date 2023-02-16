إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض بعد 11 يوماً على الزلزال

نجحت فرق الإنقاذ والبحث في انتشال شابة تركية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 248 ساعة (11 يوماً) على كارثة الزلزال.

ووفقاً للصحف التركية انتشلت الفرق الشابة "ألينا أولماز" (17 عاماً)، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة "دول قادر أوغلو"، بحسب وكالة الأناضول.

وسلمت فرق الإنقاذ الناجية أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وأمس الأربعاء، نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض أحياء في ولاية هطاي جنوبي تركيا، بعد 228 ساعة من الزلزال.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.