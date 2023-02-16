أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال
شاهد.. انفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي (فيديو)
وقع انفجار أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة هاتاي.
وفي مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر وزير الصحة التركي وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب في الفيديو المتداول، وكان ذلك نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.
مقطع فيديو يُظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي التركية. pic.twitter.com/dj9o95UIeC— مصدر (@MSDAR_NEWS) February 16, 2023
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