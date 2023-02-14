دخول أول قافلة مساعدات أممية عبر "باب السلامة" إلى شمال سورية

دخلت عصر اليوم الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل في شمال سورية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عند النقطة الحدودية.

وهذه أول مرة تُدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر باب السلامة، منذ توقفها عن استخدامه عام 2020، جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي، أدى الى تعديل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.

وتضم القافلة المقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة 11 شاحنة مساعدات استجابة لاحتياجات المنطقة المتضررة بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب سورية ومركزه في تركيا المجاورة، متسبباً بمقتل أكثر من 35 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3600 منهم في سورية.