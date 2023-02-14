الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسورية الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، معربة عن مخاوف من أن يكون الآلاف غيرهم لقوا حتفهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف، إن المنظمة تخشى مقتل آلاف الأطفال، محذّراً من أنّه "حتى من دون التحقّق من الأرقام، من الواضح بشكل مأساوي أنّ الأعداد ستستمرّ في الازدياد، وأعرب عن خشيته من أنّ الحصيلة النهائية ستكون "مخيفة".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، من الواضح أنّ العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمّرة، وحذّر من أنّ "الرقم سيكون مرعباً".