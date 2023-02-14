منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا من أكبر الكوارث الطبيعية خلال قرن

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي خّلف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسورية هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلدًا واقعًا في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي: "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ولا نزال نقيّم حجمها".

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أمّا سورية، فتقع ضمن منقطة شرق المتوسط المجاورة.