غارات إسرائيلية على غزة ومقتل فلسطيني في الضفة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد الاثنين، غارات جوّية عدّة استهدفت موقعاً لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ الغارات جاءت رداً على "صاروخ أطلِق من غزّة مساء السبت باتّجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديدية المضادّة للصواريخ"، محمّلاً "حماس" المسؤوليّة.

إلى ذلك، قُتل فلسطيني في توغل جديد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتقل آخر في القدس الشرقية بزعم تنفيذه عملية طعن.