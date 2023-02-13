الجامعة العربية تدين القرارات الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية، شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن "القرارات الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية تكرس الاستخفاف الإسرائيلي المقيت بإرادة المجتمع الدولي، وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يُهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويُشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي".

وطالب أبو الغيط، المجتمع الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة، من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على كافة القضايا الدولية الأخرى، من دون ازدواجية أو تمييز".