بعد يوم من إنقاذها.. وفاة امرأة تركية قضت 104 ساعات تحت الأنقاض

توفيت امرأة في المستشفى اليوم السبت بعد يوم من انتشالها من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب تركيا، حيث ظلت عالقة لمدة 104 ساعات منذ وقوع الزلزال المدمر يوم الاثنين الماضي، بحسب رجال الإنقاذ.

وانتشل رجال الإنقاذ الألمان زينب كهرمان البالغة من العمر 40 عاما من تحت الأنقاض في بلدة قري خان بجنوب تركيا أمس الجمعة، وقالوا حينها إن بقاءها على قيد الحياة "معجزة".

وقال ستيفن باير قائد فريق البحث والإنقاذ الألماني الدولي "علمنا للتو... أن زينب توفيت في المستشفى للأسف".

وقالت أسرة زينب لرويترز في وقت سابق إن رجال الإنقاذ وصلوا بعد يومين من زلزال يوم الاثنين.

وتواصل العمال الألمان مع زينب التي كانت على عمق بعيد تحت الأنقاض وأوصلوا لها المياه عبر خرطوم. وفي مرحلة ما، ساعدوا أختها على صعود سلم بالقرب من مكانها للتحدث معها.