إضراب مفاجئ يلغي نصف رحلات الطيران بمطار أورلي بباريس

أدى إضراب مفاجئ في مطار أورلي في باريس ضد إصلاحات معاشات التقاعد المقترحة إلى تأخير في مواعيد رحلات الطيران وألغت شركات الطيران ما يصل إلى نصف رحلاتها، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الفرنسية اليوم السبت.

وعادة ما تعلن النقابات العمالية الفرنسية مسبقا عن خطط إضراباتها قبل تنفيذها.

وتم الإعلان بصورة مسبقة عن إضرابات اليوم السبت، التي شارك فيها عشرات الآلاف من السكان في شوارع فرنسا . لكن إضراب مطار أولي لم يكن في البداية جزءا من الخطة.

وهذه سوف تكون المرة الرابعة التي تحتشد فيها النقابات العمالية ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 .