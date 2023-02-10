روسيا: أميركا كانت وستظل تخرب البنية التحتية في العالم

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عدم القدرة على محاسبة الولايات المتحدة الأميركية على أعمال التخريب بالهراء.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، حيث قالت، رداً على المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن عدم القدرة على محاسبة الولايات المتحدة على تخريبها للبنية التحتية في العالم هو هراء، حيث أن واشنطن "كانت وستظل تقوم بالأعمال التخريبية حتى يتم إيقافها".

واستذكرت زاخاروفا حادثة عام 1984، عندما استأنفت نيكاراغوا حكم محكمة العدل الدولية بعد تخريب بنيتها التحتية للطاقة، واعترف التحكيم بذنب واشنطن وأمر بدفع تعويضات، فأي هراء هنا؟".

وتابعت زاخاروفا مخاطبة برايس: "لقد كنتم تفعلون هذا، وتقومون به وستستمرون في القيام به حتى يتم إيقافكم. لقد منعت الولايات المتحدة القرار ذي الصلة، ولم يرد أحد على هذا التخريب. وهذا هو الهراء بعينه، الهراء هو عدم القدرة على محاسبة الولايات المتحدة على أفعالها، وليس أن واشنطن كانت ولا زالت تفعل ذلك تاريخياً".

وأضافت زاخاروفا مخاطبة برايس: "سيد برايس، هذا ليس هراء، إنه تاريخ بلدك، هذا هو تاريخ الولايات المتحدة".

وكان الصحفي الأميركي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأميركية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (السيل الشمالي)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطاً بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

وقد رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في التحقيق، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في التفجيرات التي وقعت على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي، واعتبرت تحقيقات الصحفي سيمور هيرش بأنها "هراء كامل ومطلق".