المغرب يعلن وفاة 4 من مواطنيه في زلزال تركيا

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل خلال التصريح الحكومي الأسبوعي، عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف مغاربة تركيا إلى 4 وفيات.

وكانت السفارة المغربية بأنقرة أعلنت مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد.