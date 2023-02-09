بلينكن: لا علم لدي بأي اتصالات أميركية مع الحكومة السورية عقب الزلزال

صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه لا علم لديه بأي اتصالات أميركية مع الحكومة السورية في الأيام التي تلت الزلزال.

وقال بلينكن اليوم الأربعاء إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية وأودى بحياة أكثر من 11500 شخص "صادم ومروع حقا".

وذكر أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن ستكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار.