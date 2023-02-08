غازي عنتاب.. الأمل يتلاشى في العثور على أحياء

يضمحلّ أمل الناجية إبرو فيرات (23 عامًا) في العثور على عمتها حية تحت أنقاض المبنى الذي تسكنه بعدما انهار جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، مؤكدة أنها تتوقع رؤيتها ميتة.

مرت 24 ساعة قبل أن يبدأ الحفارون والكلاب البوليسية العمل على أنقاض مبنى فيرات في غازي عنتاب القريبة من مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7,8 درجة.

وتقول الناجية: "لقد فات الأوان. نتوقع رؤيتهم أمواتاً"، في حين أن البرد القارس يقلل من فرص النجاة.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500 اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وتدرك فيرات أيضاً أن فرص العثور على ابنة عمتها حية تحت أنقاض مبناها المنهار في ساحة كامل القريبة من غازي عنتاب، تتلاشى.

ليست فيرات التي يتلاشى لديها الأمل وحدها، فهناك مئات الأشخاص ينتظرون أمام الأنقاض، وتغمرهم مشاعر الحزن على أحبائهم.