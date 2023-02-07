الفيديو الذي أبكى الجميع.. طفلة سورية تحمي رأس شقيقتها تحت الأنقاض

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة سورية تحمي رأس شقيقتها تحت أنقاض منزلهم المدمر جراء الزلزال، ودار حوار بين الطفلة وأحد المنقذين توسلت إليه الطفلة بأن يساعدها على الخروج هي وشقيقتها من محنتهما.

وفاجأت الطفلة الشخص الذي تتحدث معه قائلة بعفوية: "عمو طلعني ووعد أصير خادمة عندك"، ولاقى الفيديو انتشاراً وتفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التعليقات على الفيديو بصفحة "الإمارات اليوم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال أحد القراء: "يا رب إلطف بها يا من أخرجت يونس من بطن الحوت وأخرجت يوسف من ظلمات البئر أخرجها فأنت القادر على كل شيء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم"، فيما قالت قارئة: "أنتي أميرة القلوب يا حبيبتي ما تقولي هيك.. الله يحميكي ويسعدك ويحفظك ويبارك فيكي وبأخوكي".