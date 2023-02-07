أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عشرة أقاليم متضررة من الزلازل المدمرة التي هزت جنوب البلاد منطقة كوارث، وفرض حالة الطوارئ بها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الإنقاذ.

يأتي القرار بعدما تجاوز عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا مساحة كبيرة من تركيا وسورية، أمس الاثنين، 5000 قتيل، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المنهارة.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء تجاوز البرلمان فيما يتعلق بسن قوانين جديدة أو فرض قيود على الحقوق والحريات أو تعليقها وفقا لما يعتبرونه ضروريا.

وقال أردوغان في خطابه الثاني منذ وقوع الزلزال: "قررنا إعلان حالة الطوارئ لضمان تنفيذ العمليات بسرعة".

وأوضح أردوغان أن 70 دولة عرضت المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وأن تركيا تعتزم فتح فنادق في مدينة أنطاليا السياحية بغرب البلاد لإيواء المتضررين من الهزات بشكل مؤقت.

وأضاف أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 3549 شخصاً.