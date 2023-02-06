إصابة 47 في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بجنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر إصابة 47 شخصا بعد انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم في طريق عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم.

وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، إنه تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 47 راكبا، تم نقل 43 منهم إلى مستشفى السويس العام، وأربعة مصابين إلى رأس سدر المركزي.

ووقع حادث انقلاب الأتوبيس السياحي على طريق شرم الشيخ عيون موسى أمام النقطة الحصينة باتجاه السويس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بوقوع الحادث على طريق شرم الشيخ عيون موسى.