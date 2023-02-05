عقوبات أميركية على شركة إيرانية

فرضت واشنطن عقوبات ضد ثمانية أفراد يعملون في إدارة شركة «بارافار بارس»، التي تصنع طائرات مسيرة بدون طيار للجيش الإيراني والتي اشترتها موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأميركيةفي بيان إن الشركة تنتج طائرات بدون طيار للقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويتم نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضاً ناقلة نفط تحولت إلى سفينة بحرية يمكن إطلاق المسيرات منها، فضلاً عن فرقاطة بحرية. إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات صينية لمعدات المراقبة بسبب مبيعات لقوات الأمن الإيرانية.

وأضاف التقرير أن السلطات الأميركية تجري مناقشات في مراحل متقدمة بشأن العقوبات وتركز على شركة «تياندي تكنولوجيز»، وهي شركة تصنيع معدات كهربائية مقرها مدينة تيانجين الصينية.