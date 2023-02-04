واشنطن تدرس خطة لإسقاط المنطاد الصيني فوق الأطلسي

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطة لإسقاط منطاد صيني كبير يشتبه في قيامه بالتجسس على الجيش الأميركي، من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي حيث يمكن استعادة الحطام، وفقا لأربعة مسؤولين أميركيين.

وقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة العملية الحساسة، إن الرئيس بايدن أعطى الضوء الأخضر للعملية.

في تصريح مقتضب صدر يوم السبت، ردا على سؤال أحد المراسلين حول المنطاد، قال بايدن، ”سنتكلف بالأمر”.

استعدادا للعملية، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي مؤقتا فوق ساحل كارولينا، بما في ذلك مطارات في تشارلستون وميرتل بيتش بكارولينا الجنوبية وويلمنغتون وكارولاينا الشمالية، حتى الساعة 2:45 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة على الأقل.

وتعيد إدارة الطيران الفيدرالية توجيه الحركة الجوية بالمنطقة، وأشارت إلى تأخيرات في الرحلات الجوية نتيجة قيود الطيران.

تم رصد المنطاد صباح السبت في أجواء ولاية كارولينا الشمالية عندما اقترب من ساحل المحيط الأطلسي.