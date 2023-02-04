برصاص وسكين.. مقتل أسرة من 7 أفراد في ظروف غامضة بأفغانستان

ذكرت الشرطة الأفغانية اليوم السبت، أن سبعة أفراد من أسرة واحدة قتلوا في ظروف غامضة، بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.

ووقعت حادثة القتل الليلة الماضية، بمنطقة شيمتال، طبقا لما قاله المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، محمد آصف وزيري لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف وزيري أن خمسة أطفال قتلوا بسكين، بينما تم العثور على الزوج وزوجته مقتولين بطلق ناري من مسدس.

وتظهر صور نشرتها الشرطة، مقتل الضحايا أثناء نومهم في الفراش.

وذكرت الشرطة أن الأسرة لديها تاريخ من العداء الشخصي، لكن لم يتضح الدافع وراء القتل.

يشار إلى أنه في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة، زادت عمليات القتل الغامضة، لمسؤولي حكومة سابقين، وعمليات قتل لم تحل لشابات وأمثلة أخرى للعنف المنزلي.