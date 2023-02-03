أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس محادثات في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقالت «سونا» إنّ اللقاء تطرّق إلى «سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات عدة، لاسيما الأمنية والعسكرية». وكان مصدران بالحكومة السودانية قد قالا أمس إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف المصدران أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.