نيكي هايلي تستعد للإعلان عن ترشحها للرئاسة الأميركية

كشفت مصادر أميركية أن سفيرة أميركا السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، ستعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024، يوم 15 فبراير، لتكون أول منافس بالحزب الجمهوري للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن هايلي ستدعو المؤيدين إلى حدث خاص في 15 فبراير في ولاية ساوث كارولينا.

وألمحت هايلي في وقت سابق لإمكانية ترشحها، حيث قالت في مقابلة على قناة «فوكس نيوز»: «نحن بحاجة للذهاب في مسار جديد. وهل يمكنني أن أكون ذلك القائد؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أكون ذلك القائد».

وترامب الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة في نوفمبر، بدأ حملته في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.