أوكرانيا تعلن صد هجوم في «بلاهوداتني».. و«فاغنر» تؤكد السيطرة عليها

أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته تصدت لهجوم في محيط قرية بلاهوداتني، في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك، فيما قالت مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة، إنها سيطرت على القرية، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها، أمس، إن وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك، وهجوم في قرية «بلاهوداتني»، لكن مجموعة «فاغنر»، أعلنت أن وحداتها انتزعت السيطرة على القرية.

ومع اشتداد القتال في منطقة دونيتسك، لم يعد خط المواجهة واضحاً على نحو دقيق، خاصة حول بلدة باخموت، حيث تدور بعض أعنف المعارك منذ أسابيع.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب 14 آخرون بهجوم صاروخي روسي على مبان سكنية في مدينة كوستيانتينيفكا بإقليم دونيتسك، موضحاً أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ ذات مدى أطول لصد مثل هذه الهجمات.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا باستهداف مستشفى في لوهانسك بالصواريخ، وقالت إن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 24 من العاملين والمرضى، بعد أن قصفت راجمة صواريخ أميركية من طراز «هيمارس» المستشفى الواقعة في نوفويدار.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بعدما أعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أنها سترسل 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2» إلى كييف، وستوافق أيضاً على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات، وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين، وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات «إم1 أبرامز» إلى كييف.

ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله: «لا توجد محادثات متفق عليها مع شولتس. بوتين كان ولايزال مستعداً لإجراء اتصالات».

ومن جانبه، أكد المستشار الألماني أن برلين لن تشارك في الحرب بأوكرانيا، على الرغم من توريدات الأسلحة واسعة النطاق من ألمانيا.

وقال شولتس: «إنها حرب بين روسيا وأوكرانيا، لن يتغير شيء في ذلك بتقديمنا مساعدات مالية وإنسانية، وتوريد أسلحة إلى أوكرانيا».

وأكد مستشار ألمانيا أن بلاده ستفعل كل شيء كي لا يصل الأمر إلى حدوث تصعيد يؤدي إلى حرب بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفياً في أوائل ديسمبر الماضي، وقال بوتين حينها إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا «مدمر»، ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.