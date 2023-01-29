زلزال إيران.. 3 قتلى وأكثر من 800 مصاب

أعلن محافظ مقاطعة آذربيجان، غرب إيران، محمد صادق معتمديان عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة خوي إلى ثلاثة أشخاص والجرحى إلى 816 شخصا.

واشار معتمديان في تصريح أدلى به اليوم الاحد إلى أن آخر إحصائيات ضحايا وجرحى زلزال خوي الذي وقع الليلة الماضية، تفيد بأن 816 شخصًا أصيبوا وأن 3 آخرين توفوا في هذا الحادث.

وأضاف: «تم نقل 60 شخصًا من جرحى الزلزال إلى مستشفيات هذه المدينة و 64 شخصًا إلى المراكز الصحية بمدينة سلماس».

وتابع إن «زلزال خوي الذي وقع الليلة الماضية أدى إلى أضرار بنسب تتراوح بين 20 و 50 في المائة للوحدات السكنية في 70 قرية.