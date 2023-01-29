بفارق ساعات..51 قتيلا في حادثين مأساويين في باكستان

شهدت باكستان الأحد حادثين مأساويين بفارق ساعات في غرب البلاد حيث قُتل 41 شخصاً على الأقل في سقوط حافلة عن جسر وعشرة أطفال في غرق قارب.

لا تزال عملية الإنقاذ جارية الأحد في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، بعد غرق قارب يقلّ ما بين 25 و30 طالباً كانوا في رحلة مدرسية، على ما أوضح الضابط في الشرطة مير رؤوف لوكالة فرانس برس.

وأضاف الضابط أنه تم العثور على عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عاما قتلى وتم إنقاذ 11 آخرين، ستة منهم في حالة خطيرة، مضيفًا أن ما يصل إلى تسعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق، قُتل 41 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في شمال مدينة بيلا الواقعة في إقليم بلوشستان (جنوب غرب).

وقال حمزة أنجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين لكن أحدهم توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه والآخرين في حالة حرجة.

كانت الحافلة تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وانطلقت الحافلة من عاصمة بلوشستان، كويتا، ليلاً باتجاه مدينة كراتشي الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر إلى الجنوب.

وقال أنجوم "نخشى أن يكون السائق قد نام" مضيفًا أن السرعة قد تكون أيضًا سبب هذه المأساة.

ومن المقرر فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وإجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا "المشوهين بشدة"، بحسب المسؤول.