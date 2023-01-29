جنرال أميركي يحذر من نشوب حرب مع الصين عام 2025

حذّر الجنرال مايكل مينيهان، المنتمي إلى سلاح الجو الأميركي، من المخاطر العالية لنشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين عام 2025، على الأرجح بسبب تايوان، حاضاً عناصره على الاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.

وكتب الجنرال مينيهان في مذكرة داخلية، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صحتها، لوكالة فرانس برس: «آمل أن أكون مخطئاً. حدسي يخبرني بأننا سنُقاتل في عام 2025».

وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في عام 2025، مؤكداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني سبباً للتحرك.

واعتبر أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض، المقرر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضاً للصين فرصة وجود «أميركا مشتتة».

ودعا الجنرال الأميركي في هذه المذكرة قواته إلى التدرب على القتال، خصوصاً من خلال التوجه إلى ميادين الرماية، والتصويب على أهداف محددة ونحو «الرأس».

وأجرت الصين في أغسطس الماضي مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوة، رداً على زيارة للجزيرة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي.

وتعتبر الصين أن الجزيرة، البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها، وهي تنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة، التي تقدم للجزيرة دعماً عسكرياً في مواجهة بكين.

• الجنرال مينيهان دعا قواته إلى التدرّب على القتال والتصويب نحو «الرأس».