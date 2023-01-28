3 قتلى و4 جرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بمنطقة كاليفورنيا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأكد السارجنت فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس وقوع إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي في بيفرلي كريست، وهو حي راقي في لوس أنجلوس.

ونقل المصابون إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

يعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.