الإمارات والصين وفرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الجمعة بشأن أحداث جنين

قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة بأن الإمارات والصين وفرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث التطورات الأخيرة في مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية.

وقالت البعثة، الخميس، على "تويتر": "دعت دولة الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق يوم غدٍ، حول التطورات الأخيرة في جنين".

وتابعت البعثة في تغريدتها على حسابها الرسمي: "كما طلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد".