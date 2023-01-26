ملك بريطانيا يطرد شقيقه من قصر الحكم: "ليس لك مكان هنا"

أفادت تقارير صحافية بريطانية أن الملك تشارلز بعث لشقيقه الأمير أندرو برسالة يطلب فيها منه حزم أمتعته ومغادرة قصر باكنجهام، المقر الملكي الرسمي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الأمير الذي اشتهر بفضائحه، كما اشتهر بتجريده من التكريم الملكي والعسكري من قبل والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، طُلب منه العثور على مكان جديد للعيش فيه على الفور".

وقال مصدر في القصر مسؤول عن تنفيذ قرار الملك، الذي يأتي قبل أشهر فقط من تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر في 6 مايو: "لقد أوضح الملك أن قصر باكنغهام ليس مكانًا للأمير أندرو".

أندرو، الذي اشتهر بصداقته مع الملياردير الأميركي جيفري إبستين المسجون حالياً بتهم أخلاقية مشينة، قيل له "لم يعد هناك مكان" له في قصر باكنجهام.

ووفقاً للصحافة البريطانية، من المقرر إجراء تجديد وترميم للقصر الملكي، بتكلفة تزيد عن 400 مليون دولار، في القصر، والذي يتضمن جناح أندرو، المعروف باسم "تشامبر فلور".

وقال المصدر لصحيفة "ذا صن": " في البداية أغلق مكتب الأمير أندرو العام الماضي والآن غرفة نومه".

أحب أندرو الحصول على جناح في قصر باكنغهام، حيث لم يتم إعداده للحياة الزوجية مع سارة فيرغسون فحسب، بل استخدمه كمنصة عزوبية بعد طلاقه".

"لقد أعاد سلسلة من الصديقات الجدد إلى منزله في القصر - حتى عارضة الأزياء كابريس".

إذا كان أندرو يرغب في البقاء في لندن، فقد ورد أن الملك تشارلز قد أخبره أن خياره الوحيد الآخر هو مقر إقامته الملكي الآخر، قصر سانت جيمس.

ويعتبر أمر الإخلاء بمثابة صفعة جديدة لأندرو، الذي طرد من مكتبه في قصر باكنغهام العام الماضي.

وبناءً على أمر والدته الراحلة، فقد أندرو رعايته الملكية والعسكرية العام الماضي.