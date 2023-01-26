ترامب يحذر من حرب نووية بعد إرسال الدبابات إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن نقل الدبابات إلى كييف من قبل الدول الغربية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع صراع نووي، لذلك من الضروري إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وكتب ترامب في شبكته الاجتماعية "تروث": "الدبابات أولاً، ثم ستكون هناك قنابل نووية. أنهوا هذه الحرب المجنونة، الآن. الأمر بهذه البساطة!".

يأتي تصريح ترامب بعد قرار ألمانيا والولايات المتحدة بإرسال دبابات إلى كييف.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن هذه ليست حربًا ضد روسيا، ولكنها "معركة من أجل الحرية"، ولا يوجد حديث عن تهديد لروسيا، وفقًا لتقارير وكالة "تاس" الروسية.

في وقت سابق، أفيد أنه في عام 2022، بسبب دعم أوكرانيا، ضاعفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة.