اليابان تسجل 59 ألفا و885 إصابة جديدة و410 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم، تسجيل 59 ألفا و885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 19 ألفا و 469 مقارنة بأمس.

وسجلت العاصمة طوكيو 5061 إصابة جديدة، بانخفاض 873 حالة مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب ظهور أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 34، بدون تغيير مقارنة بأمس الأربعاء ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على مستوى البلاد 585 حالة، بانخفاض بواقع 28 حالة مقارنة بأمس.

وسجلت اليابان 410 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 32 مليونا و 193 ألفا و 842 حالة، والوفيات 65 ألفا و937 ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.