اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني وأمير قطر

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال الاتصال نقل ولي العهد البحريني تحيات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أمير دولة قطر وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بالخير والنماء.

ووفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، معربًا عن أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.

هذا وقد تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقا لما فيه الخير للجميع.