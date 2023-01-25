غرق سفينة شحن في كوريا .. وإنقاذ 3 من طاقمها

أعلن خفر السواحل في جمهورية كوريا أن سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ تقل 22 فردا من أفراد الطاقم غرقت قبالة جزيرة جيجو الجنوبية اليوم، وتم إنقاذ ثلاثة منهم، ولا يزال البحث جاريا عن الآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب ” عن خفر السواحل أن السفينة كانت تنقل أخشابا يبلغ وزنها 6551 طنا، وأرسلت إشارة استغاثة في المياه على بعد 148.2 كيلومتر جنوب شرق مدينة سيوجويبو في جزيرة جيجو.

وقالت السلطات الكورية إنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل سفن أخرى كانت تبحر بالقرب من الموقع، وأضافت أن خفر السواحل يجرون عملية بحث وإنقاذ مشتركة مع نظرائهم اليابانيين من أجل أفراد الطاقم الآخرين.

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