رئيسة وزراء نيوزيلندا تودّع شعبها بــ «عباءة الريش»

أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، المنتهية ولايتها، جاسيندا أرديرن عن شكرها لبلادها على حبها وتعاطفها، وذلك في خطابها الرسمي الأخير الذي ألقته خلال احتفال تقليدي للماوري، أمس.

وقالت أرديرن، وقد ارتدت عباءة الماوري التقليدية المصنوعة من الريش: «من جانبي، أود أن تعرفوا أن تجربتي الرائعة في هذه الوظيفة النيوزيلندية، ومع شعب نيوزيلندا، كانت مزيجاً من الحب والتعاطف واللطف».

وأضافت أرديرن، وهي تتحدث بلغة الماوري، سكان البلاد الأصليين، للتعبير عن شكرها: «من أعماق القلب.. هذا ما أظهره لي أغلبية شعب نيوزيلندا وأود أن تعلموا أنني أغادر منصبي بمودة أكبر تجاه أوتياروا نيوزيلندا وشعبها مما كان عليه الأمر عندما توليته، ولم أكن وقتها أعتقد أن ذلك ممكن». يُشار إلى أن «أوتياروا» هو اسم نيوزيلندا بلغة الماوري.

وفاجأت أرديرن البلاد الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها من زعامة حزب العمال ومن رئاسة الوزراء، وقالت إنها تعلم أنه لم يعد في جعبتها ما يكفي للقيام بمهمة رئيسة الوزراء.

واكتسبت أرديرن شهرة عالمية عندما أصبحت أصغر رئيسة وزراء في العالم، وعمرها 37 عاماً في عام 2017.

وبعد إعادة انتخابها في عام 2020، قادت أرديرن نيوزيلندا خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال فرض قيود صارمة على دخول البلاد.