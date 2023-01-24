كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 12 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، اليوم، دون حاجز الـ 20 ألفا لليوم الثالث على التوالي ، بسبب قلة الاختبارات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالات الجديدة ، بما في ذلك 31 حالة من الخارج ، رفعت إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و21 ألفا و18 حالة.

وشكلت الحصيلة الجديدة ارتفاعا طفيفا عن 9227 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق، لكنها أقل من 28 ألف حالة جرى تسجيلها قبل أسبوع.

وسجلت البلاد 10 وفيات إضافية بكوفيد 19، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و245 وفاة.